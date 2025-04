Avrebbe dovuto semplicemente essere l’ultimo ostacolo verso un grande sogno, quello della finale di Monaco di Baviera. Per l’Inter, invece, quella di questa sera è diventata ‘la’ partita, quella da dove passeranno con ogni probabilità i destini di una stagione: tra la speranza di poter raggiungere ancora il paradiso e l’incubo di precipitare in maniera pressoché definitiva all’inferno passa un sottilissimo confine sulla collina di Montjuic, lì dove i nerazzurri affronteranno il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League. Match atteso da tempo ma che arriva sicuramente nel peggiore momento e nel peggiore contesto possibile, con la squadra di Simone Inzaghi chiamata a scuotersi dopo l’ultima settimana da incubo ma per farlo dovrà cercare di ridurre al minimo l’onda d’urto della compagine di Hansi Flick, reduce dal successo in Copa del Rey e lanciatissima in campionato. Insomma, la classica situazione do-or-die nella quale l’Inter deve tirare fuori tutte le riserve di energia per sperare ancora in un finale di gloria. Fischio d’inizio dell’arbitro Clement Turpin alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.25 - Accolto dai presenti, entra in campo il Barcellona.

20.20 - Inizia il riscaldamento dell'Inter.

20.17 - Portieri del Barcellona in campo per il riscaldamento.

19.58 - Hansi Flick propone praticamente la stessa formazione schierata nella finale di Copa del Rey contro il Real Madrid. Confermati quindi Cubarsi e Inigo Martinez in difesa, davanti Ferran Torres sarà sostenuto dal terribile trio Yamal-Dani Olmo-Raphinha.

19.55 - C'è in palio praticamente una stagione e allora bando alle ciance per Simone Inzaghi: fatto salvo l'inserimento di Yann Bisseck in luogo dell'infortunato Benjamin Pavard, largo alla formazione migliore possibile. Coi rientri tanto attesi di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, che torna ad affiancare Lautaro Martinez davanti.

19.50 - Ecco le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter:

BARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres.

In panchina: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 10 Fati, 14 Torre, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 24 Eric Garcia, 32 Fort.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Turpin (FRA). Assistenti: Danos - Pages. Quarto ufficiale: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Delajod.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!