Nel corso di una lunga intervista concessa a News.Superscommesse.it, l'ex calciatore Marco Zamboni ha detto la sua sulla lotta Scudetto in Serie A a poche ore dal big match tra Atalanta e Inter: "Penso che l'Inter sia avvantaggiata dal disporre un ampio numero di giocatori in rosa, consentendo a Inzaghi di variare la formazione in base alle esigenze del momento. Non c'è soltanto una quantità importante, ci sono anche le qualità individuali che fanno di questa squadra la più completa. È naturale che dovrà stare molto in guardia dall'Atalanta, perché ha una grande condizione atletica e voglia di vincere il più possibile. In questo momento del campionato, è una delle più in forma. L'Inter sa benissimo a cosa andrà incontro nella trasferta di Bergamo.

Credo che l'Atalanta sia la squadra che nessuno si aspettava potesse giocarsela per lo Scudetto, quindi che desse seriamente fastidio alle cosiddette grandi, come dubito che all'inizio della stagione avesse l'obiettivo di vincere il campionato. In questo momento è quella che non ha più da perdere, ma l'Inter ha un organico che, da alcuni anni, presenta il miglior rendimento tra gioco e risultati.

Il calendario degli impegni dell'Inter può essere realmente un elemento in favore del Napoli per tentare il ritorno in testa alla classifica?

"Si può dire che l'Inter abbia a disposizione due squadre, perché ha in rosa tanti giocatori importanti che possono giocare in qualsiasi momento. Poi, vincere aiuta a vincere e mi sembra che la squadra di Inzaghi stia portando a casa tante soddisfazioni. Questo genera un entusiasmo che può rendere al meglio anche sull'aspetto psicofisico di tutto il gruppo, Quando le cose vanno bene e il morale è alto, anche la stanchezza fisica si sente meno. Nonostante i numerosi impegni, l'Inter ha quantità e qualità per gestire al meglio le energie nella parte finale della stagione.

Napoli è una città che conosco molto bene, avendoci giocato. Non è un ambiente facile, perché i tifosi napoletani si aspettano sempre il massimo dalla propria squadra, specialmente quando arrivano risultati importanti. Con Antonio (Conte, ndr) i giocatori tirano fuori oltre il 100% delle proprie possibilità, quindi sarà lì a "rompere le scatole" fino all'ultima giornata. È davvero una lotta molto incerta e agguerrita, ma tutto questo rende il campionato bellissimo da seguire", ha concluso.