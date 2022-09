Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l'ex allenatore nerazzurro Alberto Zaccheroni ha risposto anche a proposito del momento che sta attraversando l'Inter, squadra che a suo avviso "dà la sensazione che non abbia un anima come se fosse ancora in convalescenza dalla delusione della scorsa stagione. Quest'anno doveva essere la sua stagione, loro lo sanno e secondo me hanno perso entusiasmo. Guardando le partite dell'Inter ho come la sensazione che siano tristi. Non vanno in campo con la consapevolezza e la determinazione di fare risultati, la qualità è indubbia e la personalità altrettanto. Il problema è dentro, c'è qualcosa che frena questa squadra. Non so se, appunto, è la delusione della scorsa stagione ma se andiamo a guardare tutti i singoli elementi stanno rendendo molto meno di ciò che hanno dato in passato, non c'è un giocatore, eccezion fatta per Dimarco che si sta esprimendo ai livelli migliori e questo pesa sulla prestazione della squadra".