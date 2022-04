"Immagino una partita equilibrata. Mi sembra una delle sere in cui può uscire qualsiasi risultato. La Juventus nell’ultimo periodo è stata superiore, ma l’Inter nella pausa potrebbe essersi sistemata. Prevedo equilibrio". Parola di Alberto Zaccheroni , intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ora dal Derby d'Italia.

Nell’Inter giocano Dzeko e Lautaro, torna Brozovic, Skriniar marcherà Vlahovic. Chi può dare più fastidio alla Juventus?

“Barella incide tanto sulla squadra ma Brozovic è il giocatore più importante. Nelle ultime settimane nell’Inter non mi è piaciuto nessuno: si è capito che, senza di lui, tutti vanno in difficoltà”.

Ma alla fine, questo scudetto, chi lo vince? Non è che…

“Sì, il Milan può vincere come nel mio ’99. Ha vantaggio in classifica, sta giocando bene, può allungare nelle prossime ore. Se devo scegliere una favorita, eccola”.