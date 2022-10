Christian Zaccardo, ex calciatore e operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell'Inter di Simone Inzaghi, attesa questo pomeriggio a San Siro al primo match point per centrare gli ottavi di Champions League. "Penso che l’Inter abbia una grande occasione, aveva perso qualche punto in campionato e ora può centrare il primo obiettivo stagionale, ossia il passaggio del turno in Champions", le sue parole.