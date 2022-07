La Lazio lancia il suo nuovo magazine settimanale, LazioStyle Summer, con Mattia Zaccagni protagonista del primo numero. Il centrocampista biancoceleste, tra le altre cose, dà un suggerimento per i tantissimi fantallenatori che popolano il nostro Paese: "Su chi scommetterei al Fantacalcio? Probabilmente sul ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: è stato una sorpresa, non me lo aspettavo, soprattutto per le cifre spese dal Chelsea solamente un anno fa".