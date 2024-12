Cena di Natale amara per Lazio, reduce dallo storico 6-0 incassato in casa dall'Inter. Intercettato da TMW a margine dell'evento, Mattia Zaccagni esprime tutta la sua delusione per il ko contro i nerazzurri: "È logico che c'è tanta rabbia per lo 0-6 subito ieri contro l'Inter, però abbiamo già parlato stamattina tutti insieme, ci dobbiamo lasciare alle spalle quello che è successo e pensare alla gara di sabato".

Vi siete parlati anche ieri dopo la gara?

"Ieri poco perché quando le partite finiscono è meglio non parlare, siamo molto caldi ancora (sorride, ndr). Lo abbiamo fatto stamattina, abbiamo capito quello che è successo, abbiamo analizzato gli errori e li analizzeremo ancora e penseremo alla prossima partita".

Quali sono stati gli errori commessi?

"Gli errori ce li dirà il mister, ma il calcio è fatto di episodi a volte e quando ti vanno tutti contro poi ci sono questi risultati qua".

Baroni ieri ha detto che la squadra si è disunita. Forse è proprio dal concetto di gruppo deve ripartire?

"Sì, il mister ha ragione, ci siamo disuniti, ma dopo il rigore. Prima abbiamo fatto 35 minuti di alto livello contro una grande squadra".

Baroni si assume spesso le colpe, da capitano si sente di dire qualcosa all'allenatore?

"Penso che alla fine in campo ci andiamo noi, le colpa più che sue sono nostra. Ci mettiamo dentro tutti, non c'è chi sbaglia di più o di meno, siamo consapevoli di questo, adesso dobbiamo rimanere uniti e ripartire al massimo".

Che cosa significano per voi i cori sullo 0-6 da parte del pubblico?

"I tifosi della Lazio sono fantastici, ieri quando verso la fine della partita quasi non ci credevo per quanto cantassero e tutto quanto, è stato veramente emozionante nonostante la brutta serata".