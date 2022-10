Yeman Crippa, oro europeo dei 10mila metri, si sofferma ai microfoni di Mediaset Infinity per raccontare le sue emozioni a pochi minuti di Inter-Barcellona: "Speriamo in una notte molto bella, spero di portare fortuna alla mia Inter - le sue parole -. I momenti difficili capitano a tutti, a noi atleti e alle squadre, bisogna tenere duro e credere nel progetto Simone Inzaghi. Barcellona? Il nome spaventa, anche se non è quello di tanti anni fa. Dobbiamo fare l'Inter".