Arsene Wenger, consigliere della FIFA, ha spiegato in una conferenza stampa in Qatar, le modalità del prossimo Mondiale: "Sarà il primo a 48 squadre e la formula della prima fase potrebbe essere molteplice. Ci saranno 48 nazionali, ma il formato non è stato ancora deciso. C'è l'opzione dei 16 gironi da tre squadre, ma anche quella dei 12 gruppi da quattro. Oppure si potrebbe dividere il 'tabellone' con due prime fasi distinte da 24 squadre l'una. La decisione finale spetterà al Consiglio FIFA del prossimo anno".