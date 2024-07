L'ex portiere olandese Ronald Waterreus ha espresso la sua ammirazione nei confronti di Denzel Dumfries: "Se hai Dumfries nella tua squadra con così tanta energia, il fatto di dovergli stare dietro come avversario ti manda fuori di testa. Non so perché non abbia giocato contro l'Austria. Penso che Lutsharel Geertruida sia un ottimo giocatore, ma semplicemente non è andata bene. Dumfries è sempre stato uno dei giocatori migliori negli ultimi tornei della squadra olandese e nei cicli di qualificazione", ha affermato Waterreus per Ziggo Sport.