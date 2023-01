Pareggio dal sapore di impresa alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il Volendam, che ieri sera ha accarezzato l'idea di conquistare un clamoroso successo contro l'Ajax fino al minuto 80' quando è stato riacciuffato dal gol di Mohammed Kudus. Uno a uno al triplice fischio, anche grazie alle prestazioni dei due giocatori di proprietà dell'Inter, Gaetano Oristanio, vicino all'eurgol in rovesciata, e Filip Stanković, che si è detto soddisfatto per l'atteggiamento mostrato in campo dai compagni: "Giocare qui non è facile, ci siamo preparati in modo ottimale - le parole rilasciate dal portiere ai canali ufficiali del club -.