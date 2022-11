Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex portiere di Inter e Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato del campionato della Viola con un riferimento anche alla sfida persa in casa 3-4 contro l'Inter: "Sono ottimista, i viola hanno pagato l'impatto col doppio impegno. Nelle ultime partite l'ho vista bene, anche nell'ultima contro il Milan. C'è stata grande continuità di prestazioni. Mancano ovviamente i punti delle prestazioni Inter e Milan".

Un parere poi su un eventuale scambio tra i due portieri Cragno e Gollini, entrambi nel mirino anche dell'Inter alla ricerca di un nuovo vice Onana: "Il Monza sta giocando con Di Gregorio e vedo difficile che Gollini possa fare il secondo a Monza. Non so se i due portieri vogliano andare a giocare. Sono due portieri forti e se questa cosa viene fatta perché vista come giusta per entrambi potrebbe anche essere fattibile".