Lunga intervista concessa da Christian Vieri al Corriere della Sera, in cui l'ex 32 dell'Inter ha parlato del successo della sua Bobo Tv, dell'amore per il padel e, ovviamente, anche di calcio: "Il bomber più forte di tutti i tempi? Io metto Messi davanti a Maradona e Ronaldo, il Ronaldo dell'Inter. Si può non essere d'accordo, ma se fossimo sempre tutti d'accordo sai che barba". Poi i pronostici sulla stagione: "Quest'anno l'Inter vincerà lo scudetto. Il Manchester City vincerà invece la Champions League. Haaland farà almeno 40 goal e Guardiola è il miglior coach in assoluto".