Tra una partita e l'altra della Bobo Summer Cup , Christian Vieri trova il tempo anche di parlare degli sviluppi del mercato estivo. A partire dal grande ritorno all'Inter di Romelu Lukaku : "Non vorrei parlare di giocatori che non hanno ancora firmato. Vedremo come finirà, le squadre stanno lavorando per diventare sempre più forti. Lui comunque è un grande giocatore, ha fatto tanti gol all'Inter. L'anno scorso ha fatto malissimo con il Chelsea, poche partite e pochissimi gol. Se dovesse tornare, dovrà dimostrare di essere il Lukaku visto all'Inter". Una battuta anche sul lavoro di Simone Inzaghi nella sua prima stagione in nerazzurro: "Ho detto che il Milan prende 10 e l'Inter nove e mezzo: ha perso lo Scudetto all'ultima giornata ma fatto una grande Champions e vinto due Coppe, quindi do sempre quel voto".

Ma perché l'Inter è stata per lui così speciale, visto il lungo periodo di militanza? "Perché c'era un grande progetto, voglia di vincere. Poi c'era Ronaldo, secondo me io e lui potevamo fare tante cose. C'era tutto per fare bene, poi tutti gli anni abbiamo lottato sempre per lo Scudetto, che era la cosa più importante. La proprietà era importante, il presidente comunque era innamorato del club e ha dato tutto quello che aveva da dare, anche nel periodo in cui non vincevamo c'era delusione ma rimaneva la voglia di vincere. Poi avevamo sempre lo stadio tutto esaurito; c'eravamo io e Ronaldo, erano bei tempi. Non abbiamo vinto Scudetto o coppe ma siamo arrivati sempre lì. E l'atmosfera era una roba incredibile". Parlando dell'ultima stagione dei nerazzurri, Vieri ha aggiunto: "La squadra da battere quest'anno erano loro, hanno fatto bene quasi tutto l'anno. Hanno sbagliato la partita di Bologna che è costata loro il campionato, perché sia Milan che Inter poi non hanno più pareggiato fino alla fine. E' stata bella perché fino all'ultimo non si sapeva chi avrebbe vinto, questo ci vuole nella Serie A di oggi. L'anno prossimo ci sarà anche la Juventus, che deve esserci sempre. Quindi sarà più bello".