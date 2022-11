"La Juve ha la rosa più forte, quindi quando i giocatori stanno bene possono vincere anche queste partite. Allegri gioca il suo calcio, non cambierà mai. Singolarmente sono troppo forti, quando rientreranno tutti continueranno a vincere le partite. Però voglio puntualizzare una cosa: la Juve non ha preso gol ma non per propri meriti. Il vero clean-sheet è quando non fai calciare in porta l'avversario, mentre l'Inter ha sbagliato cinque gol davanti la porta! Si chiama fortuna, non clean-sheet. Ad esempio, il colpo di testa di Dzeko nove volte su dieci va dentro. Anche Lautaro ha avuto due grandi chance". Lo dice Christian Vieri direttamente dal salotto della BoboTV. L'ex centravanti poi aggiunge: "Però i nerazzurri devono darsi una sveglia perché subiscono troppi gol. Pesa parecchio l'assenza di Lukaku".