Ospite di un evento a Roma nel quale è stato svelato il nuovo logo della Serie A Enilive, Christian Vieri ha parlato ai giornalisti presenti. Spazio ovviamente a una riflessione sullo Scudetto: "L'Inter riparte da favorita, la squadra più forte del campionato. Non sarà facile rivincere il campionato però hanno una grande rosa, hanno grandissimi giocatori, un grande mister, hanno il direttore che ora è il presidente. Partono da favoriti, poi ovviamente decide il campo".

Sull Nazionale, Vieri ha aggiunto: "La colpa è di tutti, così non do fastidio a nessuno. Non mi piace dare colpa ai singoli, ma la squadra è un gruppo e tutti non hanno fatto bene. Mi aspettavo di più, come tutti, ma non abbiamo fatto un buon torneo, bisogna dirlo e non c'è niente di male. Dobbiamo fare molto meglio. Siamo l'Italia e nelle competizioni si va per vincerle. Siamo un Paese malato di calcio, abbiamo vinto 4 Mondiali. Bisogna sempre cercare di vincere. Normale che l'allenatore si prenda le colpe più degli altri, è anche il suo mestiere".