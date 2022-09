Puntata della Bobo TV dedicata alla Nazionale italiana quella di questa sera in live su Twitch. Tra i tanti argomenti trattati dal poker di ex nerazzurri presenti, nota di merito pronunciata da Christian Vieri nei confronti di Federico Dimarco dopo le due belle gare affrontate con Inghilterra e Ungheria in Nations League. "Mi è piaciuto molto Raspadori e mi è piaciuto Dimarco, l'ho visto molto, molto bene. Ha tecnica e tanta personalità, crossa molto bene, è molto forte a crossare anche dalla trequarti e può farlo perché ha un grande piede. È diventato davvero bravo anche in difesa, veramente bravo. Raspadori e Dimarco sono state due grandissime novità".