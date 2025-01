"Che partita mi aspetto? Undici contro undici... Una bella partita, è il derby di Milano a Riyadh. L'Inter ha perso la prima partita in campionato e saranno belli concentrati. Spero sia una bella partita". Così Bobo Vieri presenta la sfida di questa sera ai microfoni di Inter TV.

Sull'impatto di Conceiçao col Milan.

"FIno al 70esimo andava tutto liscio per la Juve, poi però alla fine sono riusciti a vincere loro. Di sicuro Sergio lavorerà più sulla mente che sulla tattica in questi giorni".

Sul momento di Lautaro.

"Sta facendo quello che faceva già l'anno scorso, con la differenza che l'anno scorso segnava a ogni tiro. Quest'anno fa un po' più di fatica, ma se un attaccante ha 2-3 occasioni a partita non bisogna dirgli nulla. Il problema è se fa dieci partite senza tirare in porta; la palla quando vuole entrare non entra e non c'è nemmeno un perché, ma lui sta bene. Deve lavorare come sta facendo oggi".