José Luis Vidigal, ex centrocampista portoghese con dei trascorsi anche in Serie A, crede che l'Inter abbia delle chance di qualificarsi alle semifinali di Champions League, nonostante arrivi al doppio confronto con il Benfica non nelle condizioni ideali alla luce degli ultimi risultati in campionato: "Ha le sue carte da giocarsi per vincere la Coppa. Sicuramente non arriva al meglio in questa sfida con il Benfica che si preannuncia molto difficile soprattutto in Portogallo", le sue parole in esclusiva a Sportitalia.