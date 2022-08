Primo approccio col tifo dell'Olympique Marsiglia tra grande entusiasmo e un piccolo rischio per Alexis Sanchez. Che uscito dall'aeroporto di Marignane, in Provenza, ha ben pensato di salutare i numerosi tifosi accorsi ad accoglierlo con una parata di corsa per degli high five per il pubblico. Trovando però un ostacolo nei residui dei fumogeni lasciati per terra dai sostenitori dei Phocéens scorrendo sui quali è andato a un passo da un fragoroso capitombolo...