Racconti, ricordi e passioni di un ospite speciale. Nell'ultima puntata di 'Frog Talks', il podcast di Inter Media House condotto da Andrea Ranocchia, registrato prezzo il negozio di Piazza Castello a Milano, l'ospite d'eccezione è Goran Pandev, che con l'ex compagno racconta storie e aneddoti legate alla sua esperienza nel mondo del calcio: "Ho sempre preso il calcio molto seriamente, anche quando giocavo in C, in Primavera e da bambino, quando volevo sempre vincere. Volevo essere il migliore: ho capito che qui all'Inter potevo crescere e che allenandomi sarei arrivato in alto, anche se non immaginavo di vincere così tanto".

C'è spazio anche per un ricordo speciale, legato al momento forse più importante della sua esperienza nerazzurra: "Ho aspettato il mio momento, quando è arrivato ho dato il massimo: avevo la testa giusta, ho sempre dato tutto anche quando giocavo due minuti. Come a Monaco nel 2011, ti ricordi? Ho ancora in testa il tuo salvataggio sulla linea, tanta roba! Avevamo creato tantissimo, poi però loro erano molto forti: al 90' quando ho visto Samuel Eto'o in area ho capito che mi avrebbe passato il pallone, ho fatto quell'ultima corsa ma avevo crampi ovunque!”, un estratto del lungo colloquio.