Dopo l'allenamento mattutino della vigilia, l'Inter nel pomeriggio è partita alla volta di Cagliari, dove domani giocherà l'ultima partita del suo 2024, all'Unipol Domus. Come anticipato nelle scorse ore, non parteciperanno alla trasferta in terra sarda tre difensori: Matteo Darmian, Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, tutti e tre comunque convocati per la Supercoppa italiana a Riad. Il primo sta meglio, ma Simone Inzaghi ha preferito non rischiarlo; quanto agli altri due lungodegenti, la loro situazione verrà monitorata di giorno in giorno per capire se potranno essere arruolati nella semifinale contro l'Atalanta del 2 gennaio ed, eventualmente, per la finalissima dell'Epifania.