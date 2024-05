Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato direttamente dal Premio Rosa Camuna. Di seguito le sue parole raccolte dal nostro inviato: "Il premio è un motivo di grandissimo orgoglio, siamo grati alla Regione Lombardia perché il nostro progetto si basa sullo sviluppo sportivo dentro la comunità. Ricevere questo riconoscimento, dunque, è un grande orgoglio. Le aspettative si gestiscono isolandosi dal lavoro, chi ha una narrazione di una proprietà che butta via i soldi, non ha guardato quello che è successo in questi anni. La proprietà ha puntato sulla crescita, fino a gennaio, quando la proprietà ha stanziato un budget importante per andare in Serie A. Ora torneremo a essere le persone equilibrate nella gestione".

"Icardi e Correa? Sono molto chiaro, purtroppo, li considero di campioni, entrambi li mettiamo da parte. Audero? Como è visitata da un sacco di persone, a oggi non c'è alcuna trattativa".

Sulla situazione impiantistica: "Lo stadio è un tema, ci stiamo attivando. La speranza è giocare più partite possibili al Sinigaglia, lavoriamo in quella direzione. Per il 4 giugno, scadenza per l'iscrizione, ci baseremo un altro impianto".