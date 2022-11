Nelle due partite in Champions League giocate contro l'Inter si era visto che non era più lui. E oggi Piqué ha annunciato il suo imminente addio al calcio giocato: "Ho deciso che è ora di chiudere questo cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barcellona non ci saranno altre squadre, e sarà così. In questi giorni ho pensato molto al bambino che ero e che sognava di giocare nel Barça. Sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou", ha detto il difensore catalano in un video. Quella di sabato contro l'Almeria, quindi, sarà l'ultima partita di Piqué nello stadio di casa, poi appenderà gli scarpini al chiodo quando il campionato si fermerà per i Mondiali.