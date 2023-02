C'è grande nervosismo in casa Atalanta dopo il ko subito contro il Milan. Un ko che rischia di costare la qualificazione in Champions League alla Dea e che per questo ha fatto innervosire qualche tifoso, che ha contestato con un po' troppa veemenza Gian Piero Gasperini, che direttamente dalla macchina ha smesso di mangiare il panino e lo ha lanciato proprio addosso al malcapitato contestatore.