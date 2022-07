Martin Liberman, volto noto del giornalismo argentino e conduttore di ESPN, ha usato i suoi canali social per sferrare una dura critica ai dirigenti del Boca Juniors in merito alla trattativa per Arturo Vidal. I dirigenti xeinexes sarebbero infatti rei di aver illuso i propri tifosi con l'ingaggio del cileno, che in realtà sarebbe vicinissimo alla firma con il Flamengo. "Dal club hanno venduto tanto fumo. Hanno lavorato sodo per fare in modo che tutti parlassero di Vidal", l'attacco del giornalista.