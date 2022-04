Dopo le parole nell'immediato post-partita con l'Uruguay, sconfitta che ha definitivamente escluso il Cile dai Mondiali, Arturo Vidal esprime tutta la sua passione per la Roja anche attraverso Instagram. "Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto - ha scrtitto il centrocampista nerazzurro -. E voglio anche dire a tutti che, come cileno e come elemento di questa rosa, sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Nonostante la tristezza per la mancata qualificazione alla Coppa del mondo, dico forte e chiaro che, come sempre, ci rialzeremo e torneremo a lottare. In Cile sappiamo vivere solo così. Viva Chile!!!".