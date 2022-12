Ospite di Radio FirenzeViola, Alessio Di Petrillo, allenatore toscano protagonista della spedizione in Qatar della Polonia come vice del ct Czesław Michniewicz, ha parlato tra gli altri della crescita di Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina con un passato nelle giovanili dell'Inter, allenato ai tempi del Prato: "Quando conobbi Christian era un ragazzino, venne in ritiro con noi come 'riempitivo'. Dopo mi resi conto di quanto fosse forte. A gennaio poi venne venduto all'Inter e prese il volo.