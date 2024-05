L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero rivela nuovi dettagli in merito al funzionamento della Commissione per la verifica e l’equilibrio economico finanziario delle squadre professionistiche, lanciata dal Ministro dello Sport Andrea Abodi: la nuova organizzazione sarà pagata dal ministero il primo anno, poi costerà 3,5 milioni: 1,9 a carico delle federazioni e 1,6 milioni a spese delle società. Si partirà dal primo luglio 2025, prima vigeranno ancora Comtec e Covisoc. Il parere della nuova Commissione arriverà ogni 30 aprile, quando molte squadre non sapranno ancora in quale campionato giocheranno l’anno dopo.

Il rapporto con la Commissione sarà regolato da un atto federale, ma il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha scritto di nuovo a UEFA e FIFA per sapere se le nomine governative, così previste, non intacchino comunque l’autonomia dello Sport. Il testo intanto – inviato al CONI dal Governo – potrebbe sempre subire qualche modifica prima d’essere inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il sigillo definitivo.