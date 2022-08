La Banca di Nanchino ha annunciato in queste ore che Suning Consumer Gold ha ricevuto il 'China Banking and Insurance Regulatory Commission' emesso dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission. Si tratta del via libera alla modifica delle partecipazioni di Suning Consumer Finance Co., Ltd., con Bank of Nanjing Co., Ltd. che acquisirà il 36% di Suning Consumer Finance detenuta da Suning Tesco Group Co., Ltd. Equity e il 5% di Suning Xiaojin detenuta da Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. Secondo l'annuncio, dopo il completamento di questo cambio di capitale, la quota di azioni di Nanjing Bank in Suning Consumer Gold aumenterà dal 15% al ​​56%.