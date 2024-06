È iniziato l'allenamento a Coverciano l'allenamento della Nazionale italiana in vista dell'amichevole di Bologna contro la Turchia. Tutti i giocatori sono scesi in campo con la maglia 'Siamo tutti 10' che è il motto di questa Nazionale, inaugurato oggi dopo la visita dei grandi fantasisti della storia della Nazionale. Secondo gli aggiornamenti di Tutto Mercato Web, non sono in campo per questa prima fase l'attaccante dell'Atalanta, Gianluca Scamacca, arrivato in ritiro dopo aver giocato ieri pomeriggio con la Fiorentina, e il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella.