Domani, alle 12.30, Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa al Suning Training Centre di Appiano Gentile per anticipare i temi di Inter-Samp, ultima gara stagionale dei nerazzurri. La notizia è che il tecnico piacentino tornerà a rispondere alle domande dei colleghi, venti per l'occasione, in presenza. L'appuntamento è il solito per i lettori di FcInternews.it, che potranno leggere le dichiarazioni in diretta sul sito.