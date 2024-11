Il Verona non conosce mezze misure: o vince o perde. E questa volta la moneta è girata nel verso sbagliato per gli scaligeri, sconfitti per 3-1 dalla Fiorentina. Una situazione evidenziata anche dal tecnico gialloblu Paolo Zanetti in conferenza stampa: "Ancora non abbiamo fatto uno 0-0, prima o poi... Sul primo gol stavamo attaccando noi, ci siamo scoperti un attimo con Serdar che si era inserito e siamo stati vulnerabili. Il processo deriva dalla paura per i tanti gol stupidi presi nella prima parte. Vedo comunque passi avanti, la difesa lotta diversamente. Non siamo ancora dove dovremmo, ma ci stiamo muovendo meglio. L'importante è continuare a segnare, per vincere bisogna fare gol", ha dichiarato Zanetti, che alla ripresa del campionato dopo la pausa dovrà misurarsi con l'Inter di Simone Inzaghi.