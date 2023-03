Impegno alquanto ostico per l'Hellas Verona, impegnato nella corsa alla salvezza, domani contro la Juventus. Il tecnico scaligero Marco Zaffaroni, intervenuto in conferenza stampa, invita però i suoi ragazzi a concentrarsi esclusivamente sui propri risultati nella battaglia per la permanenza in Serie A, facendo riferimento a quanto avvenuto qualche settimana fa: "Quando si fanno rincorse come la nostra, bisogna concentrarsi solo su sé stessi. È l’unica cosa da fare, ma anche la più difficile. La cosa che più ci ha demoralizzato è stata la vittoria della Spezia con l’Inter, una cosa che non dipende da noi".