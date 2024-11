"E' più facile la partita con l'Inter che quella con l'Atalanta per il Napoli". Il pensiero è di Gian Piero Ventura, ospite sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare la giornata di Serie A che vede in agenda anche il big match di San Siro tra Inter e Napoli: "Credo che la sconfitta sia fastidiosa da un lato, ma utile dall'altro perchè dà la possibilità a Conte di capire dove intervenire. Credo che nell'anno dello scudetto, contro l'Atalanta, il Napoli fece una buonissima partita. La differenza è che all'epoca c'era Osimhen che allungava la squadra ed apriva gli spazi. Lukaku non ti allunga la squadra, ma gioca spalle alla porta, e gli spazi si dimezzano. La sconfitta con l'Atalanta è diversa da quella col Verona, perchè i nerazzurri ora sono una spanna superiore a tanti".

L'ex allenatore poi prosegue così la sua analisi: "La sconfitta ci può stare e può servire, conosco Conte e sono sicuro che arriverà una risposta importante a Milano. Ieri l'Inter ha fatto riposare diversi titolari perchè Inzaghi ritiene la gara col Napoli più importante di quella di Champions. Ci sarà grande rispetto da entrambe le parti, sarà una partita godibile ed aperta a qualsiasi tipo di risultato. Per un allenatore la partita di domenica sarà importante per il risultato, ma importantissima per la prestazione. Io sceglierei di fare una prestazione importantissima più che ottenere il risultato perchè significherebbe che sei sulla strada giusta. Un risultato si può ottenere o attraverso una grande prestazione o per episodi favorevoli. Il Napoli deve recuperare Lobokta, per il resto Conte confermerà la squadra tipo. Quando Conte cercava Lukaku pensava di giocare con un 3-5-2 e poi facendo delle riflessioni sugli esterni che ha è passato al 3-4-3, ma poi ha capito che giocando a 4 in difesa riesce a fare ancora meglio. Politano è disponibile a giocare in fase di copertura, ma perdi qualcosa in fase d'attacco. Il Napoli in molte partite non ha entusiasmato, però ha vinto ed è primo in classifica. Ciò vuol dire che ci sono tutti i presupposti per ritagliarsi uno spazio da grandissima protagonista in questo campionato".