"Zielinski mi è piaciuto da mediano basso, l'Inter ha sofferto di più quando è uscito dal campo. E' una intuizione giusta di Inzaghi". Così Nicola Ventola, commentando la prestazione del centrocampista polacco nel derby d'Italia, nel classico appuntamento del lunedì sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal'.

"I problemi difensivi dell'Inter? Ci sta avere dei cali dopo la vittoria di uno scudetto. L'anno scorso in alcune partite Sommer non faceva neanche una parata. Ora ci sono anche errori di concetto, non è una questione mentale: guardate il 4-3 di Yildiz".