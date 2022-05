Nicola Ventola commenta la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter attraverso la Bobo Tv. "L'Inter ha meritato la Coppa, ma sui 120' ho visto una Juve migliore del solito. Ci sono state occasioni per cui la Juve meritava il pari già nel primo tempo - dice Ventola -. Nel secondo ha avuto la fortuna di ribaltare la partita, l'Inter ha preso il pallino in mano ma non ha dato l'impressione di poter segnare fino a quando Allegri non ha fatto i cambi. Avevi la sensazione che la Juve potesse fare il 3-1, poi si sono messi a cinque con Morata che non si capiva dove stava. Vai lì solo per portarla a casa, l'Inter poi è stata fortunata con l'episodio del rigore ma una volta pareggiato la Juve ha faticato a proporre gioco perché aveva un assetto difensivo e i cambi di Inzaghi sono entrati bene. Nell'ultima parte di gara si è capito che poteva vincere solo l'Inter".