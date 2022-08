L'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola, durante la trasmissione Bobo TV, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro la Lazio criticando l'operato di Simone Inzaghi: "L'Inter con la Lazio è mancata sotto il punto di vista dell'aggressività, I nerazzurri non sono riusciti a imporre il proprio gioco con determinazione. Inzaghi non può fare sempre gli stessi cambi e usare sempre gli stessi moduli. Deve iniziare a variare e ogni tanto uscire dall'idea del 3-5-2. A livello di individualità io stravedo per Bastoni".

Daniel Rizzo