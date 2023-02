"Il primo tempo dell'Inter mi è piaciuto. Ha creato tanto, c'erano gli inserimenti, il problema principale è che con il Lukaku di Conte avevi già due gol e due assist". Nicola Ventola prova a non buttare via tutto della prova dei nerazzurri a Genova con la Sampdoria. "Manca la conclusione, l'ultimo passaggio. Alla fine ti incasini una partita in cui potevi essere 3-0 all'intervallo. Alla fine i soliti cambi e non hanno portato a niente. Non ho capito nemmeno perché non far giocare subito Dimarco o Bastoni. La Champions è al 22. Se la squadra è rodata e sta andando bene continua con quelli".