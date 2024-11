Nicola Ventola, nel corso della puntata VivaElFutbol su 'Twitch', ha parlato della prova dei nerazzurri in Champions: "L’Inter non era partita male, nei primi 15-20 minuti non dava sbocco alle uscite dell’Arsenal creando occasioni. Poi si è abbassata, Inzaghi ha deciso la strategia di fare tanti cambi in Champions perché è più semplice giocarsi lo Scudetto. Non mi e piacciuto il deocndo tempo, Inzaghi è stato rinunciatario con i cambi per difendere il vantaggio esiguo. Migliori in campo Bisseck e Dumfries, ma non ho capito i tanti cambi", ha detto Ventola.