Nicola Ventola parla all'interno del contenitore Viva el futbol tornando indietro alle prestazioni dei nerazzurri precedenti a quella con la Lazio. "L'Inter a volte è pigra, nel senso che sa di essere forte e se va in gestione rischia di fare, come a Leverkusen, o invece fa come col Parma, che gestisci ma vai al momento giusto a far male. Con la Lazio la partita è stata equilibrata fino a un certo punto, ma poi quando l'Inter spinge diventa devastante. E' la squadra più forte del campionato e Inzaghi ha fatto crescere il gruppo in maniera esponenziale".

"L'Inter - prosegue - ha continuato a fare la partita, cercando il gol. L'unica nota stonata è Lautaro, non è solo una questione di non fare gol. Lo adoro, talmente mi piace per come partecipa al gioco, che è una cosa che fai bene quando sei lucido, in forma. Non lo è, lo vedo un po' lentino, nelle scelte. Poi il giocatore non si discute, è l'attaccante più forte del campionato italiano. Fisicamente non vedo ancora un giocatore che sta bene".

In generale, però, Ventola riconosce un'enorme crescita dei nerazzurri negli anni. "A Dimarco è cambiata la carriera, anche grazie a Inzaghi e al sistema Inter che cresceva con le idee dell'allenatore. L'Inter ha preso parametri zero...".