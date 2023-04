Nel corso della puntata odierna della 'Bobo TV', Nicola Ventola ha parlato così di Inter-Benfica con i nerazzurri vittoriosi per 2-0 all'andata: "Se col Benfica è chiusa? Secondo me sì. Queste partite vanno un po' da sole, il Benfica ha fatto dei miracoli nel 2022 e secondo me adesso stanno venendo fuori gli effettivi valori. L'Inter è parecchio più forte, secondo me andrà liscia visti i grandi campioni che ha rispetto al Benfica. Il Benfica secondo me ha dimostrato tanto con le idee, ma a livello di rosa è meno forte dell'Inter", ha concluso.