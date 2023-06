Anche Nicola Ventola, protagonista del torneo di padel tra stelle del calcio di Malta, dice la sua sul cammino dell'Inter in Europa in vista della fonale di Champions League ai microfoni di DAZN: "L'Inter è più forte del Milan e lo ha dimostrato nelle due partite di semifinale. Ora ci sarà il Manchester City, che sappiamo tutti che squadra è. Ma l'Inter le armi le ha: deve stare compatta, più bassa possibile per non dare spazio agli avversari. Però i centrocampisti e gli attaccanti li ha per inserirsi.

Sarà una bella finale, vedremo. Un fioretto? L'Inter è una squadra italiana, ci abbiamo giocato; saremo lì a tifarla. Lautaro Martinez ha mantenuto le aspettative alzando l'asticella dei gol".