"Il Milan ha affrontato la partita aspettando l'Inter, che all'inizio non è stata brillantissima. Così è arrivato l'1-0, un gol su cui Sommer poteva fare meglio. Il pari è un risultato che sta stretto all'Inter. Magari non è stata la miglior partita di Thuram e Lautaro, ma non mi sento di criticare l'Inter. Nemmeno il Milan". Questa l'analisi offerta da Nicola Ventola nel corso della puntata odierna di 'Viva el Futbol'.