L'analisi di Nicola Ventola è molto pessimistica rispetto alla situazione dell'Inter. "Il cambio al 31' non è tattico, è perché sono ammoniti. Mandi in confusione la squadra che già non hai tanto in mano - dice Ventola alla Bobo Tv - Nel secondo tempo tante palle perse, sovrastati fisicamente. L'Inter è sempre lineare, in difficoltà. Non do la colpa solo alla difesa. Manca filtro. Un altro cambio sbagliato è Dzeko, era l'unico che stava facendo bene. Poteva farti salire la squadra. Lo cambi sempre col cambio attaccante per attaccante, senza mai cambiare modulo. Inzaghi deve fare di più, trovare qualche modulo diverso. L'Inter non sta bene, ma si va a cercare situazioni che saranno sempre peggio se l'allenatore non cambierà. L'Udinese ha strameritato facendo vedere giocatori di qualità.