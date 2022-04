Nicola Ventola, durante la puntata della Bobo Tv andata in onda suTwitch, s'è espresso sulla sconfitta dell'Inter contro il Bologna: “Quando la partita si mette come si era messa, avendo la 'fortuna' di passare in vantaggio, devi continuare a macinare gioco. L’Inter, invece, faceva pressione e costruiva gioco troppo lentamente. In questo modo il Bologna ha preso fiducia perché i nerazzurri non spingevano con gli esterni e non creavano superiorità numerica. Insomma, mi ha deluso la difficoltà nell’affondare il colpo. C'era un continuo rallentamento dello sviluppo: l’Inter non ha giocato da Inter. Ma per me, lo scudetto, è ancora un affare da 50 e 50”.