Se Antonio Cassano ha usato ancora una volta toni critici verso Simone Inzaghi, Nicola Ventola ha parlato in termini diametralmente opposti del tecnico nerazzurro nel corso dell'intervento nel salotto de La Fiera del Calcio su Youtube, sostenendo che l'Inter fa bene a tenerselo: "Quando dalla Lazio arrivi in un club come l'Inter, devi fare un certo percorso: magari le idee di Inzaghi possono essere limitate, ma abbiamo visto un'Inter più offensiva. Quando non arrivavano risultati negli anni scorsi i miei dubbi erano legati al non vedere dei piani B nelle situazioni di difficoltà, ma quest'anno mi sono ricreduto. Tanti giocatori sono cresciuti: do merito a Simone, è giusto che rimanga. E' uscito male con l'Atletico Madrid, ovviamente poteva gestirla meglio. Ma io vedo una continua crescita, però aspetto di vedere il prossimo anno se avrà imparato la lezione degli anni precedenti nei momenti difficili".