Stefano Vecchi pensa che Andrea Pinamonti abbia tutte le potenzialità per imporsi anche alla Fiorentina, club che lo sta seguendo al pari del Monza, confermando quanto di buono fatto vedere a Empoli nella stagione migliore della sua carriera da professionista. "Nonostante la giovane età, da molto si confronta già con squadre e campionati importanti e sta dimostrando il suo valore - le parole a Pentasport del tecnico che lo ha allenato nell'Inter Primavera -. È sicuramente un giocatore con potenzialità enormi, è sempre stato l'attaccante '99 più forte in Italia. Ha bisogno di fare un ulteriore step, riuscirci alla Fiorentina potrebbe essere uno step in più. È un ragazzo eccezionale inoltre, molto professionale. Deve esser messo nelle condizioni di mettersi in realtà competitive. Pinamonti ha dimostrato di essere pronto per confrontarsi con un livello più alto in una squadra che compete anche in coppe europee. È un attaccante completo, che può dialogare anche con gli esterni e che può veramente fare la differenza in termini di gol segnati".