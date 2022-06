Zinho Vanheusden è pronto a ricominciare da capo, di nuovo, dopo un infortunio. Il suo futuro è ancora un rebus, e intanto il difensore belga classe '99 sta scaldando i motori anche in vacanza per farsi trovare pronto non appena qualche club si farà avanti concretamente per puntare su di lui: "Si sente molto bene e ha molto entusiasmo. È la prima volta che sentiamo che il dolore è passato, speriamo che la sfortuna non lo colpisca più", ha detto una persona a lui vicina ai colleghi di Voetbalprimeur. L'ex Standard Liegi dovrebbe cominciare il ritiro con Simone Inzaghi prima di decidere la prossima tappa della sua giovane carriera che, come l'anno scorso, potrebbe essere in prestito in Serie A: negli scorsi giorni, infatti, sono arrivate in Viale della Liberazione delle manifestazioni di interesse da parte di Udinese, Verona, Samp e Spezia.