La questione relativa al futuro di Zinho Vanheusden si riproporrà anche quest'estate, visto che appare praticameente certo che lo Standard Liegi non eserciterà il diritto di riscatto per prelevarlo a titolo definitivo dall'Inter, club al quale il classe 1999 è legato da altri due anni di contratto. Il primo a non sapere quale sarà la sua prossima squadra nel 2024-25 è lo stesso difensore centrale, che ne ha parlato così a Sporza: "Non ho ancora idea di cosa accadrà, ho molte domande sul mio futuro. Per me è stato positivo non arrivare a metà stagione con un infortunio".